ОмГПУ проведет I Всероссийский молодежный медиафорум «Вуз! Меdia+»

Соорганизатором медиасобытия выступит Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Участниками события станут студенты, магистранты, молодые специалисты пресс-служб ведущих вузов Омской области и других регионов России.

«В настоящее время активное вовлечение студенческой молодежи нашей страны в работу средств массовой информации является приоритетным направлением государственной молодежной политики и вузовского сообщества. Омский государственный педагогический университет поддерживает студентов, развивающихся в сфере медиа. Мы сотрудничаем со многими организациями СМИ нашего региона, а также за его пределами. Участие в медиадеятельности дает отличные возможности нашим студентам получать дополнительные навыки и усовершенствовать свои компетенции. Это еще один плюс, который поможет стать студентам конкурентоспособными на рынке труда», – отметил ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт.

В рамках медиафорума «Вуз! Меdia+» пройдет подготовка студенческой молодежи по программе дополнительного профессионального образования в медиасфере. Целью обучения является повышение медиаграмотности, поддержка талантливых молодых людей – создателей современного медиаконтента. Занятия проведут ведущие специалисты нашей страны в области медиа.

Во время форума будут проведены: диалог на равных, экскурсии по медиахолдингу «МКР-медиа» и по современному медиапространству Центра управления регионом, мастер-классы «Личный бренд в социальных сетях: создание и упаковка» и «Стратегия медиапродвижения и лайфхаки медиапланирования», проектно-аналитическая сессия, круглый стол «Роль медиа в развитии региона» и др.

«Сегодня новые медиа, социальные сети, блогосфера формируют комплексное, сложноорганизованное коммуникационное пространство. Аудитория становится активной, она перестает быть простым потребителем информационной повестки дня. Все это требует от вузов новых, современных форматов реализации информационной политики. Кроме того, в новых условиях мы говорим о формировании у молодежи медиаграмотности как необходимых знаний, навыков, установок, компетенций и практик, которые позволяют обеспечить эффективный доступ, анализ, критическую оценку, интерпретацию, использование, создание и распространение информации и медийных продуктов. Эти интересные и злободневные проблемы нашли свое отражение в программе Всероссийского молодежного медиафорума "Вуз! Media +". Мы хотим, чтобы он стал масштабной коммуникационной площадкой для представителей талантливой студенческой молодежи, людей с активной жизненной позицией, интересующихся медиасферой», – отметила организатор медиафорума, замдекана по воспитательной работе факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма ОмГПУ Олеся Александровна Гешко.

Студенты со всей России смогут принять участие в медиафоруме в онлайн-формате (предусмотрена прямая трансляция проводимых мероприятий на канале YouTube). Доступ будет осуществляться по ссылке для участников, зарегистрированных на мероприятие.

Торжественное открытие I Всероссийского молодежного медиафорума «Вуз! Меdia+» пройдет в смешанном формате 22 марта, начало трансляции в 14:00.

Для участия в медиафоруме необходимо пройти регистрацию по ссылке.