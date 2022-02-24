В Омской области стало на пять миллиардеров больше

Задекларированные доходы растут, а вот количество их получателей уменьшается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

140 тысячи омичей отчитались о доходах за 2020 год. По информации омского управления налоговой службы, количество граждан, задекларировавших доходы, уменьшилось на 5,2 тысячи человек.

Сумма дохода от предпринимательской деятельности составила более 52 млрд рублей, сумма налога к уплате в бюджет исчислена в размере 644,6 млн рублей, что выше прошлого года на 116 млн рублей.

- О доходах отчитались около 9 тысяч индивидуальных предпринимателей, 101 глава крестьянско-фермерского хозяйства, 100 нотариусов, 75 адвокатов и 121 арбитражный управляющий, - уточнили в УФНС.

Почти на 4,3 тыс. человек увеличилось количество миллионеров. Их в Омской области насчитали более 18 тысяч.

Число жителей региона, задекларировавших доход свыше миллиарда рублей, увеличилось на 5 человек. Их теперь 13.