В Омске оперштаб по коронавирусу может рассмотреть нововведения Роспотребнадзора

Прививочная кампания в омском регионе продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 28 января, состоится заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном правительстве.

О повестке заседания не сообщается, но можно предположить, что профильными ведомствами будут рассмотрены нововведения, которые накануне предложил федеральный Роспотребнадзор. В частности, эпидемиологи высказались об отмене QR-кодов для посещения музеев, театров и заведений общепита.

Судя по стабилизации заболеваемости в Омской области, такой вопрос на повестке будет. Но одобрят смягчение или нет – станет известно только в понедельник.

Согласно последним данным минздрава, за сутки в Омской области коронавирус подтвердился у 792 жителей региона. Неделей ранее это число составляло около двух тысяч человек. Первый компонент вакцины уже получили более 1,1 млн омичей.