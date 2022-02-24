В ОмГПУ прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому и испанскому языкам

Китайский язык становится все более интересен школьникам, в региональный этап олимпиады по этому предмету вышло 15 человек. В олимпиаде по испанскому языку в региональном этапе приняли участие 5 учеников школ города Омска.

«Сегодня в олимпиаде участвует наша ученица Мария Архипенко. Уже долгое время она изучает китайский язык, регулярно принимает участие в олимпиадах и показывает хорошие результаты. Она всегда очень переживает перед олимпиадой. Хорошо, что есть возможность подготовиться по заданиям прошлых лет», – поделилась учитель английского языка Академического лицея ОмГПУ Дарья Евгеньевна Марченко.

«Китайский язык очень перспективен, на нем разговаривает большое количество людей. Китайский я изучаю онлайн, несколько раз начинал с нуля, потому что менялся учитель. На олимпиаде сложнее всего мне даются задания по лингвострановедению, связанные со знанием Китая, его быта», – поделился ученик школа № 51 Михаил Тахватулин.

ОмГПУ на протяжении многих лет является методической базой подготовки учителей китайского языка для школ города Омска, где сегодня китайский язык преподается как второй иностранный, а также в качестве элективных курсов. Изучение китайского языка в школах создает мотивационную базу для выявления одаренных детей уже на ранних этапах обучения. Несколько лет назад на факультете иностранных языков появилось и такое направление как «Английский и Испанский языки», которое также пользуется популярностью среди абитуриентов.

Школьники, показавшие хорошие результаты на региональном уровне, станут участниками заключительного тура. Результаты регионального этапа будут опубликованы на сайте

Фото предоставлено пресс-службой ОмГПУ.