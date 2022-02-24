Омский губернатор Бурков назначил новых руководителей в трех министерствах

О назначении на пост первого заместителя министра региональной политики пока не сообщается Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Распоряжения о назначении новых заместителей руководителей трех министерств сегодня, 24 февраля, были одобрены на очередном заседании регионального правительства.

Так, должность первого заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций покинул Юрий Назаренко. Омский чиновник переезжает на работу в Москву.

Андрей Хромов покидает кресло первого заместителя министра по делам молодежи. Его место займет Иван Колесник, который до 5 марта продолжит курировать минспорта в качестве заместителя министра.

Ольга Лузина, ранее руководившая омским центром кадастровой оценки и технической документации, станет первым заместителем министра имущественных отношений.

- Региональный кабинет министров поддержал назначение предложенных кандидатур, пожелав им достижения высоких результатов на должностях государственной службы, - отметили в пресс-службе правительства.