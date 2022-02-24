Омский ГАУ вышел в лидеры среди российских вузов в рейтинге Webometrics

Вузы оцениваются в соответствии со следующей методологией:

• Заметность» (Visibility) — количество страниц и файлов, внешних ссылок, ведущих на сайт организации. Вес критерия - 50%;

• «Открытость» (Transparency/Openness) — число цитирований лучших 210 исследователей университета (кроме 20 наилучших). Вес критерия - 10%;

• «Научные достижения» (Excellence/Scholar) — количество научных публикаций представителей университета среди 10% самых цитируемых в каждой из 27 учитываемых дисциплин. Вес критерия - 40%.

В нынешнем издании рейтинга Омский ГАУ занял самые высокие позиции за всё время участия - 188 из 1054 российских университетов, 6167 из более чем 31 000 вузов-участников по миру. Среди 50 участвовавших российских аграрных университетов Омский ГАУ на 6 месте, среди вузов Омска - на четвертом. Рейтинг Webometrics обновляется раз в полгода. Ознакомиться в результатами можно на сайте.