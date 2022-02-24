Депутаты Госдумы из Омска попали под санкции Евросоюза

В числе омичей, попавших под санкции, депутат ГД Оксана Фадина. Фото: архив «КП-Омск»

Евросоюз опубликовал список россиян, которые попали под санкции за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего в нем числятся 359 человек. Это депутаты, высокопоставленные лица, журналисты и организации.

В их числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и Банк России. Некоторые омичи тоже попали в этот список. Это депутаты Оксана Фадина, Игорь Антропенко, Андрей Алёхин, Олег Смолин, Александр Жуков и Виктор Соболев.

Нужно отметить, что занесение в этот список означает запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.