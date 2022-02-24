Омский минздрав рассказал, как получить QR-код переболевшим коронавирусом

В последнюю неделю стало всё меньше заболевших COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Омичи, переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код. Но, сертификат выдается лишь один раз. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Если QR-код после прививки или выздоровления был получен ранее, то после теста на антитела его не дадут. Тем, кто уже получал сертификат, советуют сделать прививку или сдать ПЦР-тест.

Как пояснили в ведомстве, если у вас нет антител IgG, а только IgM, код не будет присвоен. А вот омичам, поставившим прививку за рубежом, для получения кода нужно сдать тест.

Данные о результатах анализа в течение трёх дней придут на «Госуслуги». Этот QR-код будет действовать шесть месяцев.