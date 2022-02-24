Директор омской теплоснабжающей компании задолжал более 23 млн рублей

Мужчина уклонялся от выплаты долгов на протяжении года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела директора одного из теплоснабжающих предприятий города. Как полагает следствие, компания, которой руководил мужчина, имела задолженность перед контрагентами в размере 13 млн и более 10 млн за налоги и страховые взносы.

Известно, что общая сумма направленных средств на нужды предприятия составила 50 миллионов рублей. Из заработанных денег ничего не пошло на погашение кредиторского долга.

Уголовное дело направлено на судебное рассмотрение. Обвиняемый вину признал полностью. Мужчине может грозить от двух до шести лет лишения свободы.