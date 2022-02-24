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Общество24 февраля 2022 5:11

В омских школах и детсадах проведут капитальный ремонт отопления

На работы выделят 30 миллионов рублей
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Ремонт в образовательных учреждениях проводится каждый год

Ремонт в образовательных учреждениях проводится каждый год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба администрации города, в омских школах начинается подготовка к следующему учебному году. В учреждениях планируют провести ремонт теплосетей.

В детских садах №268 и №312, а также в школе №120 пройдет капитальный ремонт систем отопления. В планах установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты и отремонтировать систему вентиляции. А в школах №2 и №38 к 1 марта завершат работы по замене системы вентиляции.

На эти цели из городского бюджета выделят 30 миллионов рублей. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация.