В ближайшие часы в Омске синоптики прогнозируют усиление ветра и метель

Пока на территории областного центра видимых изменений погоды не отмечается. Фото: Госавтоинспекция

На ближайшие сутки омские синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На территории региона ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с, осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах метель.

В Госавтоинспекции призывают водителей снизить скорость. Из-за налипания мокрого снега появляется опасность в виде гололеда. Поэтому автолюбителям во время неблагоприятных погодных условий нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями.

- В непогоду во время снегопада снижайте скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - уточняют в ГИБДД.

Аварийно-диспетчерские службы уже готовы к ухудшению погоды. Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано вывести в смены усиленные ремонтные бригады на случай неожиданных аварий на энергетических системах жизнеобеспечения.

По данным Обь-Иртышского управления, сегодня, 24 февраля, по состоянию на 9:00 в Омске температура воздуха прогрелась до -6°С. Ветер юго-западный 3 м/с. Пасмурно. Ночью ожидается небольшой снег, местами метель, до -14°С.