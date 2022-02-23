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Общество23 февраля 2022 10:19

В Омской области зарегистрировали 798 случаев коронавируса

Заболеваемость в регионе постепенно начала снижаться
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В омском регионе продолжается вакцинация населения. Первый компонент получили уже более миллиона человек

В омском регионе продолжается вакцинация населения. Первый компонент получили уже более миллиона человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации регионального минздрава, за минувшие сутки выявили 798 случаев заражения коронавирусом. Из них 257 госпитализированы. Остальные пациенты предпочли лечиться дома.

В этот же день было зарегистрировано 9 смертей. При этом, статистика заболеваемости показывает явное снижение. За неделю заразившихся омичей стало в три раза меньше.

Что касается ситуации в стране, за сутки зарегистрировали 137 642 положительных теста на коронавирус. По оценкам специалистов, ситуация с заболеваемостью улучшается.