В Омской области зарегистрировали 798 случаев коронавируса

В омском регионе продолжается вакцинация населения. Первый компонент получили уже более миллиона человек Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации регионального минздрава, за минувшие сутки выявили 798 случаев заражения коронавирусом. Из них 257 госпитализированы. Остальные пациенты предпочли лечиться дома.

В этот же день было зарегистрировано 9 смертей. При этом, статистика заболеваемости показывает явное снижение. За неделю заразившихся омичей стало в три раза меньше.

Что касается ситуации в стране, за сутки зарегистрировали 137 642 положительных теста на коронавирус. По оценкам специалистов, ситуация с заболеваемостью улучшается.