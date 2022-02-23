В Омской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Губернатор Омской области Александр Бурков, спикер Законодательного Собрания Владимир Варнавский, мэр Сергей Шелест почтили память российских солдат и офицеров, погибших во время войн и локальных конфликтов, отстаивая мирную жизнь и независимость государства. В церемонии возложения цветов и гирлянд к монументам воинской славы в главном мемориальном комплексе региона приняли участие представители областного Правительства и администрации города, парламентарии и общественники, юнармейцы и военнослужащие Омского гарнизона, ветераны Вооружённых Сил.

Участники поклонились монументам Матери-сибирячке с сыном и Солдату-победителю, минутой молчания и троекратным ружейным залпом почтили память воинов у Вечного огня, возложили цветы к мемориалу «Сыновьям Омской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством, посвящается», воздав почести тем, кто погиб в контртеррористических операциях, а также в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф. В вооруженных конфликтах за пределами России участвовало около полутора миллионов наших соотечественников, более 35 тысяч из них не вернулись домой, в том числе около 400 омичей.

«Сегодня всех нас тревожит ситуация, сложившаяся на наших границах. Происходящие там события – это серьезный вызов для страны, реальная угроза безопасности. Мы видим, что Президент Владимир Владимирович Путин последовательно отстаивает интересы России. Все патриоты поддерживают главу государства и готовы до конца выполнить свой долг. В очередной раз мы убеждаемся истинности слов Александра III, который говорил: «У России есть только два союзника – ее Армия и Флот», - отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.

«День защитника Отечества - всенародный праздник, вызывающий большое уважение, потому что наш народ всегда защищал свою страну, а солдаты ценой своей жизни отстаивают интересы нашей Родины на всех рубежах», - считает Герой России Андрей Тимошенко.

Памятные мероприятия в парке Победы проходили с участием военного оркестра Росгвардии.

Сегодня, 23 февраля, во всех воинских частях региона пройдут торжественные построения и поздравления с Днем защитника Отечества