В своем инстаграме губернатор Омской области поздравил земляков с Днем защитника Отечества

«Уважаемые ветераны, военнослужащие и все, кто отстаивает свободу и независимость нашей страны! Поздравляю с Днём защитника Отечества! – написал губернатор. - Сейчас всех нас тревожит ситуация, сложившаяся на границах России. Происходящие там события – это серьезный вызов и реальная угроза безопасности. Мы видим, что Президент Владимир Владимирович Путин последовательно отстаивает интересы России. Все патриоты поддерживают главу государства и готовы до конца выполнить свой долг. Дорогие наши защитники, желаю вам верой и правдой служить нашей Родине! С честью выходить из самых сложных ситуаций! Победа всегда будет за нами!»