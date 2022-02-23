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Общество23 февраля 2022 6:58

В своем инстаграме губернатор Омской области поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Александр Бурков пожелал им верой и правдой служить нашей Родине.
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«Уважаемые ветераны, военнослужащие и все, кто отстаивает свободу и независимость нашей страны! Поздравляю с Днём защитника Отечества! – написал губернатор. - Сейчас всех нас тревожит ситуация, сложившаяся на границах России. Происходящие там события – это серьезный вызов и реальная угроза безопасности. Мы видим, что Президент Владимир Владимирович Путин последовательно отстаивает интересы России. Все патриоты поддерживают главу государства и готовы до конца выполнить свой долг. Дорогие наши защитники, желаю вам верой и правдой служить нашей Родине! С честью выходить из самых сложных ситуаций! Победа всегда будет за нами!»