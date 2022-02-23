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Происшествия23 февраля 2022 6:46

Перебегавший на «красный» пешеход скончался под колесами «Нивы» на Левобережье Омска

30-летниый парень умер до приезда скорой
Виктория КОВЕРНЕВА
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За минувшие сутки на дорогах области погибло два человека

За минувшие сутки на дорогах области погибло два человека

Как сообщает ГИБДД по Омской области, накануне вечером в районе улицы Дианова произошло смертельное ДТП с участием пешехода. 30-летний парень перебегал дорогу по регулируемому светофору на запрещающий свет.

- Установлено, что водитель автомобиля «Шевроле Нива» молодой человек 1997 г.р. двигаясь по улице Лукашевича со стороны проспекта Комарова, в районе пересечения улицы Дианова с улицей Лукашевича допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в Госавтоинспекции.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.