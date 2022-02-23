В Омске погиб 19-летний водитель после столкновения со скорой

Судя по фото, иномарка двигалась с приличной скоростью. Фото: Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла сегодня в 01:05 на Красноярском тракте. Прямо на выезде из Омска иномарка столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

- 19-летний водитель «Тойота Королла» двигался по улице Красноярский тракт со стороны проспекта Губкина в направлении села Красноярка. В районе строения № 155 он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи под управлением мужчины 1987 года рождения, - уточнили детали ДТП в полиции.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, а вот 59-летняя фельдшер была госпитализирована. В обстоятельствах дела разбираются специалисты.

Нужно отметить, что за минувшие сутки в Омской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 4 - получили травмы.