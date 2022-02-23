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Общество23 февраля 2022 5:43

Бывшее здание кадетского корпуса могут передать на баланс мэрии Омска

Пока помещение законсервировано
Виктория КОВЕРНЕВА
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Сейчас вход этого здания занесен снегом. Но еще совсем недавно эти стены были домом для будущих военных со всей страны. Фото: ЯндексКарты

Сейчас вход этого здания занесен снегом. Но еще совсем недавно эти стены были домом для будущих военных со всей страны. Фото: ЯндексКарты

Как сообщает NGS55, региональное минимущество и Министерство обороны РФ ведут переговоры о передаче на баланс мэрии Омска бывшего здания кадетского корпуса, которое располагалось на улице Ленина, 26.

С 2020 года это помещение пустует. Его признали аварийным и законсервировали. Весь комплекс находится под охраной военнослужащих.

Как уточнили изданию в региональном минимущества, подробности процедуры и сроки возможной передачи пока неизвестны. В случае перехода содержать 35 тыс. кв. метров земли и распоряжаться помещениями корпуса будут городские власти.