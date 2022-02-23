Бывшее здание кадетского корпуса могут передать на баланс мэрии Омска

Сейчас вход этого здания занесен снегом. Но еще совсем недавно эти стены были домом для будущих военных со всей страны. Фото: ЯндексКарты

Как сообщает NGS55, региональное минимущество и Министерство обороны РФ ведут переговоры о передаче на баланс мэрии Омска бывшего здания кадетского корпуса, которое располагалось на улице Ленина, 26.

С 2020 года это помещение пустует. Его признали аварийным и законсервировали. Весь комплекс находится под охраной военнослужащих.

Как уточнили изданию в региональном минимущества, подробности процедуры и сроки возможной передачи пока неизвестны. В случае перехода содержать 35 тыс. кв. метров земли и распоряжаться помещениями корпуса будут городские власти.