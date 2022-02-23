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Общество23 февраля 2022 4:55

Александр Бурков и Владимир Варнавский поздравляют жителей Омской области с Днём защитника Отечества

23 февраля в России отмечается праздник доблести, чести, мужества и любви к Родине.
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Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский поздравляют жителей региона с днём воинской славы страны.

«Этот праздник олицетворяет немеркнущую славу и патриотизм российского народа, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость родной земли. 23 февраля поздравляют и чествуют профессиональных военных, а также всех, кто трудится на благо Отечества, вносит посильный вклад в развитие своей малой родины и всей страны. Защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого патриота и гражданина России. Этими многовековыми, непреходящими нравственными ценностями сильна и едина наша великая многонациональная Родина. Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в делах и уверенности в будущем!», - говорится в поздравлении первых лиц региона.