Александр Бурков и Владимир Варнавский поздравляют жителей Омской области с Днём защитника Отечества

Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский поздравляют жителей региона с днём воинской славы страны.

«Этот праздник олицетворяет немеркнущую славу и патриотизм российского народа, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость родной земли. 23 февраля поздравляют и чествуют профессиональных военных, а также всех, кто трудится на благо Отечества, вносит посильный вклад в развитие своей малой родины и всей страны. Защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого патриота и гражданина России. Этими многовековыми, непреходящими нравственными ценностями сильна и едина наша великая многонациональная Родина. Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в делах и уверенности в будущем!», - говорится в поздравлении первых лиц региона.