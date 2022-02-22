Омский губернатор Александр Бурков заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса

Пока из федерального центра не было отмашки по размещению беженцев из Донбасса в Омском регионе, но ее уже ждут. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

22 февраля губернатор Омской области Александр Бурков заявил о готовности принять на территории региона жителей Донбасса, покинувших свои дома.

На данный момент власти региона уже оценили возможности и ресурсы для столь широкого, но необходимого жеста. Возможные места пребывания определены. Временное пристанище беженцы могут найти в загородных домах отдыха, детских лагерях, санаториях.

Если поступит соответствующая заявка от федерального центра, помимо вполне комфортабельных условий, жителям Донбасса обеспечат безопасное пребывание на территории Омского региона, заверил глава региона.

- Если будет принято решение принять наших соотечественников, мы должны быть готовы, - заявил Александр Бурков.

В данный момент жителей, эвакуированных из Донецка и Луганска, принимают в 11 регионах страны.