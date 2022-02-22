Мэр Омска Сергей Шелест разместил свою фотографию в «Дембельском альбоме»

Омский градоначальник служил в десантных войсках. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В преддверии Дня защитника Отечества в омском «Дембельском альбоме» появилась фотография мэра города Сергея Шелеста. Как выяснилось, градоначальник служил с 1988-го по 1990-й годы в 525-м воздушно-десантном полку специального назначения. Расположение войскового подразделения значилось в казахстанском Капчагае.

О выборе войск и времени службы Сергей Николаевич написал следующее: «Я решил для себя, что буду служить только в десанте. Заранее начал готовиться. Это помогло. Первые полгода мы мечтали о том, чтобы хотя бы минутку посидеть на табуретке и отдохнуть. Помню, для меня было настоящим подарком, когда мне в честь дня рождения разрешили сходить в ленинскую комнату и написать там письмо домой».

К слову, любого омича, служившего в армии, приглашают к участию в этом общественном проекте. Акция проходит в Омске второй год.Для участия в акции необходимо до конца февраля заполнить анкету на сайте Дворца культуры Кировского округа (https://dkkirovsk.ru/anketa) и загрузить по специальной ссылке фотографию со своей службы в армии.

После модерации и обработки изображение появится в общегородском дембельском альбоме на сайте учреждения, а участник проекта получит возможность скачать фотографию в специальной рамке и разместить в социальных сетях с хэштегом #Дембельскийальбом55.

Сейчас в «Дембельском альбоме» размещено почти 400 анкет. Организаторами акции являются департамент культуры мэрии Омска и Дворец культуры Кировского округа.