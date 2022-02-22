В Омск доставили две универсальные коммунальные машины

В марте в город поступят ещё 27 машин спецтехники Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По информации пресс-службы мэрии, OOO «ИТМ «Спецмашина» доставило в Омск две универсальные коммунальные машины. Они наделены всеми деталями для работы в летние и зимние сезоны.

В марте в город поступят еще 18 тракторов МТЗ-82, 8 фронтальных совковых щёток, экскаватор-погрузчик «Амкодор 702ЕМ», 7 гидравлических навесных дорожных фрез. Работать техника будет на дорогах, в парках и на общественных территориях.

В мэрии отмечают, что в этом году на покупку дорожной и коммунальной техники выделят 120 млн рублей.