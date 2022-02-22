Если Москва даст денег, в Омске начнется ремонт Ленинградского моста

По улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом тоже планируется стройка. Там должна появиться новая транспортная развязка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект реконструкции Ленинградского моста проходит государственную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Работы оцениваются в 1,8 млрд рублей.

Проект выполнило ООО «Мост», созданное из обанкротившегося «Мостовика». Муниципальный контракт стоимостью 32,4 млн рублей был заключен с компанией в марте 2021 года.

Если федеральный бюджет поддержит проект, к капремонту приступят уже в этом году. Ранее на объекте проводился ремонт деформационных швов. Масштабные работы планировались лишь в 2023 году. Строителям будет необходимо разобрать покрытие, усилить конструкции пролетов, подходы к мосту, заменить консольную часть тротуаров, опоры троллейбусной сети и освещения.