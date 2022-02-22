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Общество22 февраля 2022 10:26

В Омске школьники не смогут списать ответы на задания олимпиады

Роскомнадзор заблокировал сайт-шпаргалку
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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На просторах интернета всё больше мошенников

На просторах интернета всё больше мошенников

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщила омская прокуратура, правоохранительные органы обнаружили сайт, где были выложены ответы к заданиям, разработанным для проведения школьного этапа олимпиады.

Неизвестные опубликовали материалы по математике, географии, химии заранее. Но скрыться от надзорных органов им не удалось.

Куйбышевский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о блокировании сайта. Роскомнадзор также внёс ресурс в реестр нарушителей и заблокировал к нему доступ.