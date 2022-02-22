В Омске 30 студентов-медиков помогают ГКБ№1 в приеме пациентов

Врачи очень уважают отзывчивость студентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном минздраве рассказал о молодых медицинских работниках, которые помогают медикам ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова. Команда из 30 человек сформирована из студентов лечебного факультета. Ребята помогают медучреждению в период массовой заболеваемости как омичей, так и самого медперсонала.

Сегодня студенты трудятся в две смены, в их обязанности входит работа в регистратуре, измерения температуры, прием вместе с докторами и сопровождение пациентов на ПЦР-тестирование. Как подчеркивают в ведомстве, помимо ГКБ№1, будущие медики работают в больницах на улицах Перелёта и Комарова.

- Все ребята работают с желанием, они действительно очень нам помогают сейчас. Наши медики все еще болеют, а пациентов пока меньше не становится, - делиться заведующая поликлиникой № 1 Наталья Дмитриева.