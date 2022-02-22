В Омске 23 февраля общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня

Это же относится к автобусам частных перевозчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта сообщает, что завтра, 23 февраля, в связи с выходным днем, объявленным в честь Дня защитника Отечества, общественный транспорт будет переведен на сокращенный режим работы.

На маршруты выйдут 217 автобусов, 81 троллейбус и 34 трамвая. Все льготы, действующие на регулируемых направлениях, будут работать.

Специалисты также отметили, что после очередной волны короновирусной инфекции ситуация в работе общественного транспорта стабилизировалась. В выходные дни график выхода подвижного состава полностью соответствует плановым показателям.