В Омске 23 февраля общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня

Это же относится к автобусам частных перевозчиков
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Департамент транспорта сообщает, что завтра, 23 февраля, в связи с выходным днем, объявленным в честь Дня защитника Отечества, общественный транспорт будет переведен на сокращенный режим работы.
На маршруты выйдут 217 автобусов, 81 троллейбус и 34 трамвая. Все льготы, действующие на регулируемых направлениях, будут работать.
Специалисты также отметили, что после очередной волны короновирусной инфекции ситуация в работе общественного транспорта стабилизировалась. В выходные дни график выхода подвижного состава полностью соответствует плановым показателям.