Число пользователей маркетплейсов удвоилось в 2021 году – big data Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, составил цифровой портрет посетителя маркетплейсов. Средний возраст клиентов, которые приобретают товары на интернет-платформах, – 38 лет. Женщины пользуются ими намного чаще мужчин – 71% против 29%. В 2021 году клиенты компании посещали маркетплейсы в два раза чаще, чем годом ранее.

Data scientists Tele2 оценили поведение абонентов, которые в 2021 году пользовались маркетплейсами: Ozon, СберМегаМаркет, AliExpress, Wildberries и Яндекс.Маркет. Исследование показало, что в 2021 году клиенты компании посещали онлайн-платформы в два раза чаще, чем в 2020 году. Основная аудитория маркетплейсов (71%) – женщины, 41% из них в возрасте 35-44 лет. Среди мужчин эта возрастная категория также оказалась наиболее активной.

В 2021 году абоненты Tele2 чаще всего заказывали товары на маркетплейсах в мае – вероятно, в ходе подготовки к дачному сезону и периоду отпусков. Еще клиенты активно покупали онлайн в июне и декабре. Интересно, что в пандемийном 2020 году активность пользователей постепенно повышалась с октября. Это может быть связано со снятием ограничений и более свободным перемещением людей как внутри своих городов, так и за их пределами.

На примере Ozon data scientists Tele2 оценили, к каким категориям трат склонны посетители маркетплейсов. Наибольшее число клиентов интересовалось путешествиями, на втором месте по популярности – медицинские товары, на третьем – продукты питания.

На крупнейших маркетплейсах страны можно также приобрести SIM-карты и услуги Tele2. При этом Ozon стал первой онлайн-площадкой, которая предложила покупать гигабайты и SMS как отдельную услугу. Это пакеты мобильного интернета от 1 Гб до 1 Тб, а SMS – от 50 до 1000 сообщений.