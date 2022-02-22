Омский федеральный инспектор Евстифеев занял пост заместителя главы «Сириуса»

Иван Евстифеев принял много ключевых решений в разных сферах стабильности Омского региона Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По информации пресс-службы правительства региона, бывший федеральный инспектор Омской области Иван Евстифеев назначен на пост заместителя главы администрации территории «Сириус».

В правительстве отметили, что Евстифеев на протяжении четырёх лет хорошо справлялся с обязанностями на прошлой должности. Известно, что чиновник уже приступил к исполнению обязанностей.

Сегодня «Сириус» - это научный город. Федеральной территорией это место нарекли из-за реализации приоритетных государственных задач в наиболее важных направлениях развития страны.