В преддверии 23 февраля сотрудник «СТБ-Охрана» провел патриотическую встречу с учениками омской школы

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Навигаторы детства» и было приурочено ко Дню памяти воинов-интернационалистов и ко Дню защитника Отечества.

Организаторы пригласили Михаила, потому что за его сильной спиной – непростой путь и богатый жизненный опыт, которым он мог поделиться с подрастающим поколением.

Богатырь из «СТБ-Охрана» рассказал школьникам, что с 18 до 20 лет он проходил военную службу на Балтийском, Черноморском флотах, в морской пехоте. Совсем еще молодым принимал участие в боевых действиях во Второй чеченской войне, за что был награжден медалями Суворова и Жукова. Поделился, что после армии начал заниматься пауэрлифтингом, а уже в 2007 году дебютировал в качестве участника турнира по силовому экстриму.

На сегодняшний день Михаил является гордостью своей страны и одним из самых сильных людей планеты, что не могло не впечатлить старшеклассников. Ребята с интересом и воодушевлением задавали почетному гостю вопросы, а Шивляков, внимательно выслушивая их, отвечал. Особенно ребятам понравился один факт о стронгмене – оказывается, тяга к спорту была у Михаила всегда, и свой путь он начал еще в детстве... с шахмат.

В конце встречи ученики поблагодарили атлета за интересный диалог и искренние ответы, а также пожелали ему новых побед и рекордов. Шивляков, в свою очередь, дал подрастающему поколению очень важные советы: любить Родину, уважать старших, развиваться не только физически, но и духовно, не лениться и не бояться идти к своей цели.