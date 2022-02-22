В Омской области водитель на Ниве насмерть сбил молодую девушку

Это автомобиль, под колеса которого попала молодая девушка. Очень странно, что удар пришелся почти на середину капота. Фото: Госавтоинспекция

На автодороге Исилькуль–Полтавка в районе поселка Ленинского около семи утра сегодня, 22 февраля, произошла авария с участием пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что 28 парень, управляя автомобилем ВАЗ-21213, сбил 24-летнюю девушку, которая шла вдоль дороги. От полученных травм она скончалась в больнице.

Сейчас все обстоятельства и причины ДТП выясняются следователями.