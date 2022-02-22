Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:13

В Омске объявлен сбор вещей для семей, эвакуированных из Донецкой Народной Республики

Акцию «Добро без границ» будут курировать образовательные учреждения
Ольга ЦВЕТАТИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Активисты могут написать письма детям и их родителям

Активисты могут написать письма детям и их родителям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе омского министерства образования сообщили о сборе вещей для помощи эвакуированным семьям из Донецкой Народной Республики. В акции «Добро без границ» принять участие сможет каждый желающий.

Советники директоров омских школ будут координировать работу по сбору гуманитарной помощи. Все вещи и продукты, собранные в школах, планируют отправить в пункты сбора в Ростовской области.

В списках необходимых вещей требуются продукты первой необходимости: вещи, детские игрушки и продукты питания.