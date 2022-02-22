Автомобильная и специальная техника «Росводоканал Омск» к паводку готова

Если десять лет назад в число техники, которую использовали в паводок, можно было отнести только откачивающие агрегаты – автоцистерны, насосное оборудование и трактора, то сегодня в автопарке предприятия существенный арсенал автотранспортных и механизированных средств, которые помогают не только обслуживать водопроводные и канализационные сети, но и «проходят» на помощь горожанам в других ситуациях.

Спецтехника водоканала оснащена современным оборудованием и, как правило, многофункциональна. В паводок, например, илосос может использоваться для откачки воды при подтоплении, а гидродинамическая машина, которая обычно промывает канализационные сети от отложений, весной промоет ливневую канализацию от скопившейся за зиму грязи и мусора.

«Омский водоканал обеспечивает горожан питьевой водой и оказывает услуги водоотведения. Современная многофункциональная техника – большое подспорье при работе на коммунальных сетях. Однако, если к нам обращаются другие предприятия и организации, то по запросу мы готовы предоставить наши машины для работ на их территории и объектах», - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Членам комиссии также показали новинки, приобретённые в прошлом году и другие образцы техники автопарка водоканала. Это машина с мини установкой горизонтально-направленного бурения. Установка универсальная и может применяться как на работах в подвалах жилых помещений, так и в колодцах. С её помощью сотрудники могут прокладывать трубопроводы диаметром до 100 мм бестраншейным способом. Другой автомобиль выезжает на телеметрическое обследование сетей. Видеосъемка трубопроводов изнутри позволяет оценить их состояние и срок службы, обнаружить место засоров. Трактора со съёмной баровой установкой и экскаваторы, оснащенные гидромолотом – незаменимы при земляных работах. Они с легкостью распилят мерзлый грунт и лёд.