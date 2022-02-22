Водителей предупредили об ухудшении погоды в Омской области

В третьей декаде февраля в омском регионе началась весенняя оттепель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погодные условия в Омской области на ближайшие несколько дней будут опасными для автомобилистов и пешеходов. Об этом предупреждает Госавтоинспекция. В связи с резкими перепадами ночных и дневных температур, а также обильным снегопадами, движение транспорт может быть затруднено не только на дорогах города, но и региональных трассах.

- Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен. Пешеходам необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны, - поясняют в ГИБДД.

По информации Обь-Иртышского метеобюро, в ближайшие несколько дней по области ожидаются снегопады и метель. Дневная температура будет колебаться от 0 до +2 °С. Ночью столбик термометра опустится до -15°С. Ветер юго-западный 13 м/с.