В Омске работника железнодорожного вокзала поймали на взятке суммой 250 тысяч рублей

Незаконной деятельностью омич занимался на протяжении нескольких лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский суд назначил штраф 2 млн рублей за взятку в 250 тыс.рублей, а также лишил права на 2 года заниматься хозяйственной деятельностью экс-сотрудника железнодорожного вокзала.

Следствие установило, что с 2015 года начальник грузового района занимался мошенничеством. Каждый месяц он получал взятку от 4 до 5 тысяч рублей. За это обещал закрывать глаза на несоответствие грузов заявленных в накладных, предоставлять на складе дополнительные площади для хранения груза.

Руководитель коммерческой организации согласился с требованием, так как работник железнодорожной станции пригрозил, что в противном случае он создаст различные препятствия работе компании.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, после сбора всех доказательств омским следственным отделом, работник был обвинён по статье 290 УК РФ «Получение должным лицом взятки за незаконные действия, совершённое в крупном размере».