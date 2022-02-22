У уволенного сотрудника полиции Омска не нашли следов наркотиков

12 февраля мужчина поступил с признаками отравления в одну из больниц Омска Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, следов наркотических средств в биологических материалах 32-летнего экс-сотрудника полиции не обнаружено.

Напомним, 12 февраля в медучреждение поступил молодой мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Позже появилась информация, что это был сотрудник полиции. В ряде омских СМИ предположили, что он поступил с передозировкой наркотиками. Но в ходе медицинской экспертизы запрещенных веществ найдено не было.

Как подчеркнули в полиции, 17 февраля 2022 года он уволен из органов внутренних дел.