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Общество22 февраля 2022 4:21

У уволенного сотрудника полиции Омска не нашли следов наркотиков

Через пять дней после госпитализации он ушел в отставку
Виктория КОВЕРНЕВА
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12 февраля мужчина поступил с признаками отравления в одну из больниц Омска

12 февраля мужчина поступил с признаками отравления в одну из больниц Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, следов наркотических средств в биологических материалах 32-летнего экс-сотрудника полиции не обнаружено.

Напомним, 12 февраля в медучреждение поступил молодой мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Позже появилась информация, что это был сотрудник полиции. В ряде омских СМИ предположили, что он поступил с передозировкой наркотиками. Но в ходе медицинской экспертизы запрещенных веществ найдено не было.

Как подчеркнули в полиции, 17 февраля 2022 года он уволен из органов внутренних дел.