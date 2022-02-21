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Общество21 февраля 2022 12:22

В Омской области вдвое сократилось число заболевших ковидом

За минувшие сутки зарегистрировано 948 новых пациентов
Виктория КОВЕРНЕВА
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В прививочной кампании приняли участие уже 1 133 654 жителя Омской области

В прививочной кампании приняли участие уже 1 133 654 жителя Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального минздрава, количество пациентов с диагнозом ковид сократилось до 948 человек в сутки. Днем ранее их было 1 670.

При этом, число госпитализаций составило всего 93 пациента. Остальные предпочли лечиться самостоятельно дома.

В целом, ситуация по стране постепенно налаживается. За сутки ковид подтвердился у 152 337 россиян. По сравнению с 20 февраля, зафиксировано снижение на 20%.