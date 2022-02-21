Масленичные гуляния пройдут только в районах Омской области

Масленица один из интересных праздников зимы Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за коронавирусных ограничений в Омской области запретили проводить Масленицу. Но в усеченном формате омичи все же смогут отведать традиционные праздничные угощения, правда, только в муниципальных районах.

Так, в этнопарке музей сказки «Васин хутор» в посёлке Политотдел с 24 февраля по 12 марта будет организована особая программа. Чтобы стать участником и встретить долгожданный праздник весны всем желающим необходимо предварительно записаться.

С 5 по 6 марта местом для развлечений станет комплекс «Старина Сибирская» в Большеречье. Здесь гостей обещают угостить вкусными блинами, потанцевать в хороводах, а незамужним девушкам погадать на суженого.

На все программы обязательна предварительная запись для формирования мини-групп. При себе обязательно нужно иметь теплую одежду, QR-коды и средства индивидуальной защиты.