Александр Бурков поручил разобраться в вопросах организации поставок продуктов для школьного питания

Кроме того, максимально использовать возможности нового порядка закупок, введённого федеральным законодательством с 2022 года, для привлечения добросовестных поставщиков продовольствия из числа местных производителей.

Теперь при закупках во главу угла ставится не цена, а качество пищевых продуктов. Кроме того, новые правила должны способствовать выбору наиболее квалифицированного поставщика продуктов питания. Тем не менее, нужен дополнительный контроль, подчёркивает Александр Бурков, а с фактами некачественной организации питания детей нужно бороться наказанием виновных. В понедельник, 21 февраля, на аппаратном совещании регионального кабинета министров Губернатор Александр Бурков уделил особое внимание теме питания детей в образовательных учреждениях. В частности, обсуждались меры, которые в итоге должны привести к повышению качества школьных обедов. Речь, в частности, шла о качестве продуктов, закупаемых для образовательных учреждений.

«Нужно проработать данный вопрос с учётом изменений в федеральном законодательстве, согласно которым мы можем делать единые центральные склады, можем гарантировать участие именно наших поставщиков продуктов питания, тех, кто производит у нас, на территории Омской области. Чтобы не закупали с другого края нашей страны продукты питания для детишек, а делали и поставляли местную качественную продукцию», - подчеркнул Губернатор.

Кроме того, Министерству образования и мэру Омска поручено разобраться с организацией питания в школах на территории города с учётом результатов прокурорской проверки. Школа имеет право не подписывать электронную приемку продуктов, если их фактическое качество не соответствует заявленным в контракте характеристикам. И это уже сфера ответственности руководителей образовательных учреждений.

Министерству образования области и администрации Омска поручено провести соответствующую работу.

«Необходимо не просто работать с муниципалитетами, а наказывать виновных. Я понимаю, что хлопот у директоров школ хватает. Однако, много недовольных школьными обедами, особенно это касается города Омска. Напомню ещё раз, что мы выполняем решение Президента об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся с 1-го по 4 классы. Но нужно ещё работать над его качеством», - сказал Александр Бурков.