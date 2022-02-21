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Общество21 февраля 2022 10:22

Омским заключённым доверили защиту государственной границы

Осужденные из ИК-6 занялись изготовлением заборов
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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К строительству заключённые преступили недавно. Фото: УФСИН по Омской области

К строительству заключённые преступили недавно. Фото: УФСИН по Омской области

В пресс-службе УФСИН сообщили о новом заказе для местных заключенных. Сейчас осуждённые исправительной колонии №6 работают над изготовлением стоек оградительного забора.

В дальнейшем металлический части будут установлены на государственной границе и режимных объектах России.

Сейчас над проектом работают 20 осужденных. Сумма контракта составляет почти 26 миллионов рублей. Известно, что, согласно договору, рабочие должны произвести более 9 тысяч единиц изделия.