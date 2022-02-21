Чат-бот «Росводоканал Омск» консультирует горожан

Пик запросов потребителей пришелся на апрель прошлого года. Из 424 обращений чат-бот корректно ответил на 413, и только 9 вопросов по оценке специалистов предприятия нуждались в корректировке. В среднем, ежемесячно чат-бот отвечает на 235 запросов абонентов компании.

- Как правило, от 30 до 50% клиентов звонят в контакт-центр, чтобы задать типовые вопросы. Чтобы эта категория потребителей не ждала соединения с оператором, мы разработали и внедрили чат-бот. Активные пользователи Интернета могут найти всю необходимую информацию на сайте или задать вопрос чат-боту и получить быстрый ответ, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Конечно, чат-бот не ответит, почему сформировалась задолженность у конкретного плательщика и не назовет срок поверки прибора учета в вашей квартире, но с его помощью в течение пары секунд можно узнать, как направить документы и что делать, если необходимо внести изменения в лицевой счет. Робот ответит на вопросы о передаче показаний или оплатах, подскажет куда звонить, если в доме нет воды и многие другие.