Олег Шишов усомнился в конкурсной документации строительства гидроузла в Омске

Негативную реакцию омичей на строителсьтво гидроузла Шишов списывает на недостаток компетентных оценок Фото: Пресс-служба администрации Омской области

9 февраля стало известно о несостоявшемся аукционе на определение подрядчика, который займется первым этапом работ по строительству Красногорского гидроузла. Желающих освоить 4 млрд рублей не нашлось.

По словам экс-руководителя НПО «Мостовик» Олега Шишова, который когда-то начинал строительство того самого гидроузла, конкурсная документация была сделана не очень профессионально. Свое мнение он прокомментировал «Городу55».

- Есть вопросы. Неясно, как будут решены те проблемы, которые, к сожалению, еще заложены в конкурсной документации. Может, это кому-то не понравится, но конкурсная документация сделана не очень профессионально. Может, это под кого-то было сделано, - предположил Шишов.

Гидроузел Омску все же необходим, считает строитель. Это связано с развитием экономики региона, которая все больше обостряет проблему водоснабжения. Но сначала нужно доработать все «провисающие» вопросы.

- Мы сейчас анализируем то, что внесли в проект. Мы видим, что что-то учли, что-то не совсем учли. Есть определенные риски. Есть некоторые проблемы, которые не до конца решены , - заключил строитель.