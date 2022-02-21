Омичи должны успеть за месяц подать документы на благоустройство дворов

Благоустройство двора делают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 31 марта омичи смогут подать заявку на благоустройство своего двора. Прием заявлений пройдет в окружных администрациях.

Как отмечают специалисты, обращения будут оцениваться по четырём критериям, главным из которых станет степень разрушения асфальтобетонного покрытия. После определения списка дворов начнется поиск подрядчиков на благоустройство территорий.

При подаче документов, омичам стоит помнить об обязательных приложениях: протокол общего собрания собственников жилья, схемы, локально-сметных расчетов и фотографий объекта, подлежащего благоустройству.