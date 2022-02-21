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Общество21 февраля 2022 8:27

Омский суд обязал снести кирпичный «Маяк» на «Пиратском острове»

Здание оказалось построено незаконно
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Омской области обязал ООО «Адлер» снести кирпичный «Маяк» и вывезти за свой счет строительный мусор с земельного участка, расположенного по адресу улица Поворотникова, 4 корп. 2. Объект признали самовольной постройкой.

С требованием освободить участок выступил департамент имущества. Из материалов дела следует, что земельный надел был не сформирован и не учтен в ЕГРН. В 2016 году на этой территории администрация Кировского округа разрешила разместить элементы благоустройства. Но сам участок «Адлеру» не предоставлялся, а был лишь указан срок использования - 49 лет.

Решение суда вынесено 9 февраля и может быть обжаловано в течение месяца. Отметим, что директором и учредителем ООО «Адлера» является Руслан Авдошин.