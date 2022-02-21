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Общество21 февраля 2022 6:18

В Омске рядом с элитным поселком появился скотомогильник

Стихийная свалка из останков животных обнаружена жителями Чукреевки
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Кадры сделали местные жители. Фото: Инцидент Омск

Кадры сделали местные жители. Фото: Инцидент Омск

В социальной сети ВКонтакте группе «Инцидент Омск» жители поселка Чукреевка опубликовали фотографию, на кадрах которой видны мешки с костями животных. Их выкинули прямо на дороге.

По словам автора публикации, неизвестные выбросили большое количество костей и голов скота. Для жителей посёлка весной это неприятное зрелище доставит ещё и пренеприятный запах.

Местная жительница Ольга Токарева уже обращалась в Роспотребнадзор по подобной свалке в прошлом году. Однако, как утверждают омичи, ведомство так и не нашло виновников.