Торговый комплекс в Омске попался на отсутствии проверки QR-кодов

Проверки в городе проходят каждую неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство региональной безопасности сообщает, что за прошедшую неделю в результате проверок антиковидных мер специалисты выявили более тысячи «безмасочников». Нарушителей обнаружили в торговых центрах и в заведениях общепита.

Один торговый комплекс был уличен в отсутствии проверки QR-кодов. Рейд прошел и в общественном транспорте. Протоколы составили на восемь водителей и 128 омичей.

С начала 2022 года на жителей за нарушение масочного режима составлено около 800 протоколов. По ограничительным мерам минбезопасности наложило штрафов на сумму более 60 млн рублей.

- Отметим, что ответственность за отсутствие контроля QR-кодов лежит на руководстве и собственниках торговых комплексов. Размер штрафов для предпринимателей за данные нарушения составляет: для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, - напомнили в ведомстве.