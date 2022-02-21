Новый курс «Лицея» по обществознанию для омских выпускников

На платформе цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» появился новый курс «ЕГЭ Обществознание», который поможет выпускникам Омской области подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена. Материалы для курса разработала профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, почетный работник высшего профессионального образования, доктор социологических наук Марина Рыбакова.

«Лицей» — это образовательный сервис, с помощью которого ученики 1-11 классов могут заниматься онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры.

«Благодаря «Лицею» ученики нашей области могут удаленно заниматься с преподавателями лучших школ и вузов страны. Сервис позволяет готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, повторять важные темы и возвращаться к пропущенным урокам. А специальный раздел «Развивающие курсы» поможет отвлечься от школьных занятий, чтобы послушать лекции о цифровых технологиях, робототехнике или виртуальной реальности», — сказал директор Омского филиала компании «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

«Лицей» также поможет ученикам определиться с будущей профессией. Дополнительный курс «Моя профессия» рассказывает о популярных специальностях на рынке труда: это маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Благодаря лекциям школьники смогут понять, кем они хотят стать.

Видеоуроки, конспекты, тренажеры и другой образовательный контент «Лицея» доступны по подписке за 199 рублей в месяц.