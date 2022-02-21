43 финансовых компании из Омска попали в «черный список» Центробанка

Центробанк составляет перечень недобросовестных компаний с помощью специальной системы мониторинга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России опубликовал список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Их подозревают в организации «финансовых пирамид», нелегальном кредиторстве и нелегальном участнике рынка ценных бумаг.

В «черный список» попали 4 151 физлицо и индивидуальных предпринимателя. Среди них 43 компании, имеющих регистрацию на территории Омской области.

Отметим, что Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

- Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер, - отмечает регулятор.