С лесозаготовки в Омской области украли 200 литров дизельного топлива

Из этой бочки сливали топливо. Фото: УМВД России по Омской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, в отдел по Тевризскому району обратился представитель организации, которая занимается заготовкой леса. Полицейским мужчина рассказал, что с территории деляны, расположенной около бывшей деревни Новоникольск, пропало 200 литров дизельного топлива. Сумму ущерба оценивают в 10 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастны два брата, которые работали в этой организации. На допросе мужчины рассказали, что знали время, когда на территории никого не будет, и они смогли бы спокойно забрать дизель.

Подозреваемые приехали на машине, слили нефтепродукт в канистры, а потом продали жителю Тевриза за 35 рублей за литр. Сейчас в отношении похитителей возбуждено уголовное дело. Ущерб предприятию подозреваемые уже возместили.