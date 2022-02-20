Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 7:59

С лесозаготовки в Омской области украли 200 литров дизельного топлива

В краже подозревают сотрудников организации по заготовке леса
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из этой бочки сливали топливо. Фото: УМВД России по Омской области.

Из этой бочки сливали топливо. Фото: УМВД России по Омской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, в отдел по Тевризскому району обратился представитель организации, которая занимается заготовкой леса. Полицейским мужчина рассказал, что с территории деляны, расположенной около бывшей деревни Новоникольск, пропало 200 литров дизельного топлива. Сумму ущерба оценивают в 10 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастны два брата, которые работали в этой организации. На допросе мужчины рассказали, что знали время, когда на территории никого не будет, и они смогли бы спокойно забрать дизель.

Подозреваемые приехали на машине, слили нефтепродукт в канистры, а потом продали жителю Тевриза за 35 рублей за литр. Сейчас в отношении похитителей возбуждено уголовное дело. Ущерб предприятию подозреваемые уже возместили.