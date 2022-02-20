В омском Старом Кировске на весь понедельник отключат холодную воду

Целый день жители некоторых домов Старого Кировска просидят без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает «Вечерний Омск», 21 февраля с 10:00 до 19:00 на водопроводе в Старом Кировске запланировано проведение ремонтных работ. Они коснутся инженерных сетей на улице Лесоперевалка, 3.

Поэтому под отключение попадет частный сектор, примыкающий к месту работ, – дома на улицах 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Лесоперевалка. Кроме того, не будет холодной воды в административных зданиях на улице Лесоперевалка, 1в, 3, 3а, 5 и в торговых объектах на улице Мельничная, 145, 145/2, 145/1.