Авазбек Отабоев: «Омский государственный педагогический университет – это удачный выбор»

Мы встретились со студентом филологического факультета Авазбеком Отабоевым, чтобы узнать, как он учил русский язык, тяжело ли учиться вдали от дома и почему ему нравится туризм.

– Почему выбрал Омск и Омский государственный педагогический университет?

– В Омске на тот момент жил мой знакомый, и поэтому я приехал сюда, но с русским языком у меня были большие проблемы. Тогда мне предложили поступить в ОмГПУ, так как на филологическом факультете есть кафедра русского языка как иностранного, где я могу выучить русский язык. Мне очень понравилась эта идея, потому что у меня было желание изучать русский. Я считаю, что Омский государственный педагогический университет – это удачный выбор.

– Было ли сложно адаптироваться к новому месту?

– Да, было нелегко. В школе с русским языком у меня все было скверно, так как учителей постоянно не хватало. Я начал немного общаться, но грамматику не знал совсем. Все сложности возникали из-за трудностей в общении. Потом, изучая грамматику, я понял, насколько сложен русский язык, он очень сильно отличается от узбекского. Особенно непросто было запомнить падежи, требовался опыт. Возможность практиковать язык влияет на то, как быстро ты его выучишь. ОмГПУ мне дал возможность свободно говорить на русском и грамотно выражать свои мысли.

– Тяжело ли учиться вдали от дома?

– Дома я не был уже давно, больше двух лет. Во время пандемии нельзя было уезжать домой. Обычно я езжу к родным во время зимней сессии, но из-за коронавируса появился ряд ограничений. Учиться вдали от дома, конечно, тяжело, но со временем привыкаешь. Друзья помогают, в группе у нас ребята такие же, как я, приехавшие издалека, поэтому они меня понимают, мы друг друга поддерживаем. Еще я нашел себе хобби, это тоже помогает отвлечься.

– Есть ли преподаватели, которые очень повлияли на тебя?

– У нас замечательные преподаватели со стальными нервами, я восхищаюсь ими. У Евгения Юрьевича Виданова очень большой опыт, и он всегда поражает своими знаниями. У нас также есть преподаватель Ирина Леонидовна Муль. Она стремится к тому, чтобы ее студенты были лучшими. Не может перейти к изучению нового, если видит, что мы допускаем ошибки в изученном материале. У нее всегда есть время для повторения материала. Мы всегда хотим быстро все узнать и забегаем вперед, а она объясняет, что только постоянная отработка даст возможность меньше ошибаться.

– Какие планы после выпуска из университета?

– Я изучил возможные варианты, которые предлагает ОмГПУ, и думаю поступить в магистратуру. Мой уровень владения языком еще недостаточен. Я умею выражать свои мысли и понимать то, что люди хотят сказать, но мне хочется еще больше изучить русский язык. По мере моего продвижения я понимаю, что еще очень много вещей, которых я не знаю. Всегда есть к чему стремиться.

– Твой день рождения – 31 декабря. Расскажи, каково отмечать день рождения, когда во всем мире встречают Новый год?

– Всегда было весело отмечать день рождения, так как это двойной праздник. Все, кто узнает, что у меня день рождения 31 декабря, спрашивают, каково это. Я мечтаю когда-нибудь забыть о своем дне рождения, чтобы кто-то поздравил меня, а я удивился, что у меня и впрямь день рождения.

– Ты уже долгое время занимаешься в туристском клубе «Мечта». Чем тебя привлек туризм?

– Мне нравится отдыхать на природе, я давно следил за новостями туристского клуба «Мечта» и думал, как им повезло: они ездят на природу, отдыхают. Я думал: чтобы вступить в турклуб, необходимо иметь какой-то опыт. Но потом начал ходить в секцию по скалолазанию, пообщался с активистами и включился в работу. В сентябре я побывал на форуме на Байкале. У меня давно есть желание больше узнать о России, потому что на родине очень много людей ездят сюда учиться и работать. Увлечение туризмом дает возможность побывать в других городах, познакомиться с богатой русской культурой.

– В мае команда туристского клуба отправится на учебно-тренировочные альпинистские сборы в национальный парк «Таганай». Как вы готовитесь к этой поездке?

– У нас регулярно проходят занятия по ориентированию, скоро поедем практиковаться на местности. Обучение спортивному ориентированию также полезно для участия в турнире «Пятерка отважных». В «Таганай» я еду отдыхать душой, мне очень нравятся горы. Словами не передать те эмоции, когда ты поднимаешься на гору.

– Студенты совмещают учебу с работой или любимыми занятиями, а времени обычно не хватает. Как все успевать?

– Самое главное – это желание. Если тебе что-то действительно интересно, то ты не устаешь и всегда ищешь возможность заниматься любимым делом. Для меня очень важно получать удовольствие от хобби или работы.

– Близится юбилей нашего вуза – 90 лет. Что бы ты хотел пожелать родному университету?

– Я выбрал наш вуз случайно, но очень удачно. Я в этом убедился, когда начал учиться и узнавать университет. Я желаю вузу подниматься в международных рейтингах, чтобы все люди знали об ОмГПУ и выбирали этот замечательный вуз. В Омском государственном педагогическом университете есть все возможности попробовать себя не только в педагогической деятельности, но и во всем, что может раскрыть наш потенциал.