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Общество20 февраля 2022 7:07

В начале рабочей недели омичей ждет существенное потепление

Синоптики прогнозируют повышение дневной температуры до нуля, а еще обильные снегопады и метели
Наталья ВИРКУНЕН
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За ночь в Омске существенно потеплеет, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные снегопады.

За ночь в Омске существенно потеплеет, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные снегопады.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье днем в Омске температура воздуха поднимется до -4..-9 градусов.

Далее, в понедельник, ночью ожидается -10..-15 градусов, а днем небольшой снег, местами метель и днем до -3..-8 градусов.

Со вторника температура воздуха поднимется до 0..-5 градусов. Но при этом в Омской области ожидаются снегопады и метели. И такая погода, по предварительным данным, сохранится в течение нескольких дней.