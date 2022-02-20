В начале рабочей недели омичей ждет существенное потепление

За ночь в Омске существенно потеплеет, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные снегопады. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье днем в Омске температура воздуха поднимется до -4..-9 градусов.

Далее, в понедельник, ночью ожидается -10..-15 градусов, а днем небольшой снег, местами метель и днем до -3..-8 градусов.

Со вторника температура воздуха поднимется до 0..-5 градусов. Но при этом в Омской области ожидаются снегопады и метели. И такая погода, по предварительным данным, сохранится в течение нескольких дней.